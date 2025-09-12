Дегтярёв заявил, что ОКР готовит иск в CAS по недопуску бобслеистов и скелетонистов

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что юристы Олимпийского комитета России (ОКР) готовят иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по решению конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) не допускать российских спортсменов на турниры под эгидой организации в сезоне-2025/2026.

«Юристы Олимпийского комитета России уже готовят иск в CAS. Будем отстаивать свои права в суде так же, как делаем это в поддержку наших саночников», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Зимняя Олимпиада — 2026 в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года. На летних ОИ-2024 года в Париже соревновались 15 российских спортсменов в пяти видах спорта. Они выступали в нейтральном статусе.