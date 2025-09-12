Скидки
Дегтярёв — о недопуске IBSF россиян: ключевую роль сыграла украинская провокация

Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался о недопуске бобслеистов и скелетонистов Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) к отбору на Олимпийские игры – 2026.

«Решение конгресса IBSF о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду политически мотивированное и несправедливое. Ключевую роль в исходе голосования сыграла украинская провокация — демонстрация презентации, построенной на личных нападках и обвинениях, далёких от сути вопроса. Малые страны, не имеющие сильных позиций в бобслее и скелетоне, также проголосовали против России. Им на руку ослабление конкуренции после исключения одного из лидеров мирового спорта. Решение продиктовано не принципами олимпизма и правами спортсменов, а политическими интересами и расчётами отдельных государств», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Новости. Другие
Все новости RSS

