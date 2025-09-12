Лагно и Шувалова победили в 8-м туре «Большой швейцарки», другие россиянки сыграли вничью
Завершился 8-й тур масштабного турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» — 2025 у женщин, который проходит в Самарканде (Узбекистан).
Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Женщины. 8-й тур. Некоторые результаты:
- Екатерина Лагно (Россия) — Мария Музычук (Украина) — 1:0;
- Лея Гарифуллина (Россия) — Меруерт Камалиденова (Казахстан) — 1/2:1/2.
- Полина Шувалова (Россия) — Вантика Агравал (Индия) — 1:0.
- Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Рамешбабу Вайшали (Индия) — 1:0;
- Анна Музычук (Украина) — Динара Вагнер (Германия) — 1/2:1/2;
- Ольга Гиря (Россия) — Харика Дронавалли (Индия) — 1/2:1/2;
- Анна Шухман (Россия) — Гулрухбегим Тохирджонова (США) — 1/2:1/2;
- Александра Костенюк (Швейцария) — Ханым Баладжаева (Азербайджан) — 1/2:1/2.
Отметим, что женщины в рамках «Большой швейцарки» разыграют $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке.
Материалы по теме
Комментарии