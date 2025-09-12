Скидки
Олимпийский чемпион Баршим не примет участия в ЧМ-2025 из-за травмы стопы

Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира, катарец Мутаз Эсса Баршим сообщил, что не сможет принять участие в стартующем 13 сентября в Токио чемпионате мира – 2025 по лёгкой атлетике, из-за травмы стопы, которая беспокоит его с апреля.

«Я планировал сделать Токио своим последним чемпионатом мира, но, к сожалению, моя стопа не успела восстановиться. Я отдал всего себя, однако природу невозможно заставить, нужно терпение, чтобы восстановиться», – написал Баршим на своей странице в социальной сети.

На Олимпиаде в Париже-2024 Баршим взял бронзу, а ранее становился чемпионом мира в 2017, 2019 и 2022 годах. Его личный рекорд — 2,43 м, что является вторым результатом в истории после мирового рекорда кубинца Хавьера Сотомайора – 2,45 м, установленного в 1993 году в испанской Саламанке.

