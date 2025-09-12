Горячкина победила в 8-м туре «Большой швейцарки», Непомнящий сыграл вничью
Завершился 8-й тур открытого турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).
Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Открытый турнир. 8-й тур. Результаты (частично):
- Ян Непомнящий (Россия) – Пранав Венкатеш (Индия) — 1/2:1/2;
- Даниил Дубов (Россия) — Максим Чигаев (Испания) — 1/2:1/2;
- Андрей Есипенко (Россия) – Эдиз Гюрель (Турция) — 1/2, 1/2;
- Иван Землянский (Россия) — Иван Чепаринов (Грузия) — 1/2:1/2;
- Володар Мурзин (Россия) – Леон Люк Мендонка (Индия) — 1/2:1/2;
- Евгений Наер (Россия) — Йонас Буль Бьерре (Дания) — 0:1;
- Александр Грищук (Россия) – Максим Лагард (Франция) — 1/2:1/2;
- Владислав Артемьев (Россия) – Руслан Пономарёв (Украина) — 1/2:1/2;
- Александра Горячкина (Россия) – Даниил Юффа (Испания) — 1:0;
- Максим Матлаков (Россия) – Рауф Мамедов (Азербайджан) — 0:1;
- Гукеш Доммараджу (Индия) – Дивья Дешмукх (Индия) — 1/2:1/2.
Отметим, что Непомнящий после 7-го тура имеет в своём активе 4,5 очка и на одно очко отстаёт от группы лидеров «Большой швейцарки».
Призовой фонд открытого турнира «Большой швейцарки» составляет $ 625 тыс., из которых чемпион получит $ 90 тыс.
Материалы по теме
Комментарии