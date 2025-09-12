«Чеховские медведи» одержали третью победу подряд в розыгрыше Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 12 сентября, состоялся матч 3-го тура розыгрыша предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026, в котором встречались подмосковный клуб «Чеховские медведи» и «Виктор» из Ставрополя. Подмосковный клуб одержал победу со счётом 32:23 (14:12, 18:11).

В двух предыдущих турах предварительного этапа Суперлиги «Чеховские медведи» были сильнее омского «Скифа» со счётом 37:30 и волгоградского «Каустика» (38:23).

Петербургский «Зенит» является чемпионом Суперлиги-2024/2025. В финальной серии прошлого сезона он одержал победу со счётом 2:1 над московским ЦСКА и впервые за 32 года взял золотые медали чемпионата страны.