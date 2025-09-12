Скидки
Бельгиец Филипсен одержал победу на 19-м этапе «Вуэльты Испании» — 2025

Бельгиец Филипсен одержал победу на 19-м этапе «Вуэльты Испании» — 2025
Бельгийский велосипедист Яспер Филипсен из команды Alpecin — Deceuninck одержал победу на 19-м этапе «Вуэльты Испании» – 2025.

Филипсен преодолел дистанцию в 161,9 км за за 3:50,35, опередив на финише датчанина Мадса Педерсена из команды Lidl-Trek, замкнул тройку призёров этапа представитель Венесуэлы Орлуис Аулар из Movistar Team.

Генеральную классификацию «Вуэльты Испании» возглавляет датский велогонщик Йонас Вингегор из Visma | Lease a Bike, он опережает португальца Жоао Алмейду (EUE Team Emirates) на 44 секунды.

Генеральная классификация «Вуэльта Испании» — 2025 после 19-го этапа:

1. Йонас Вингегор (Visma | Lease a Bike) – 68:57,44;
2. Жоау Алмейда (EUE Team Emirates) – +0,44;
3. Томас Пидкок (Q36,5 Pro Cysling Team) – +2,43;
4. Джей Хиндли (Red Bull — BORA hansgroh) – +3,22;
5. Джулио Пеллиццари (Red Bull — BORA hansgroh) – +4,23

