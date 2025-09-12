Фотогалерея празднования 20-летия «Чемпионата» на главной спортивной арене России

На Большой спортивной арене «Лужники» собрались представители спортивной индустрии, чтобы поздравить «Чемпионат» с юбилеем – в 2025 году нам исполнилось 20 лет. Большой праздник объединил главных представителей «Чемпионата», топ-менеджеров спортивных организаций, бизнеса и медиа, легендарных спортсменов и любителей спорта.

Ведущим юбилейного вечера выступил лучший регбист России 2015 и 2018 годов, ведущий проектов на каналах СТС и «МАТЧ ТВ» Василий Артемьев. Музыкальным украшением праздника стала музыкальная группа «Волга-Волга», которая исполнила знаменитые хиты и знаковые песни для всех любителей спорта.

«Чемпионат» поздравили министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв, Олимпийский комитет России, генеральный партнёр – букмекерская компания PARI, официальный партнёр – российская компания по производству молочной продукции Health&Nutrition, партнёры: крупнейшая пивоваренная компания России «Напитки вместе» и медийное агентство Pro100Media, спортивный бренд JÖGEL.