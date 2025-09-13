Скидки
Главная Другие Новости

Эван Данфи и Мария Перес выиграли золото ЧМ по лёгкой атлетике в ходьбе на 35 км

Эван Данфи и Мария Перес выиграли золото ЧМ по лёгкой атлетике в ходьбе на 35 км
Комментарии

В Токио завершились первые соревнования чемпионата мира — 2025 по лёгкой атлетике — состязания в ходьбе на 35 км у мужчин и женщин.

Среди мужчин золотую медаль с результатом 2:28.22 завоевал канадец Эван Данфи. Второе место занял Кайо Бонфим (Бразилия) с временем 2:28.55, обладателем бронзовой награды стал Хаято Кацуки из Японии — 2:29.16.

У женщин чемпионкой мира стала Мария Перес из Испании — 2:39.01. Более чем на три минуты от Перес отстала обладательница серебряной медали итальянка Антонелла Пальмизано — 2:42.24. Паула Торрес из Эквадора завоевала бронзу с национальным рекордом — 2:42.44.

