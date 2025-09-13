Скидки
Израильская велокоманда сменила название из-за протестов во время испанской многодневки

Израильская велокоманда Israel-Premier Tech будет носить официальное название IPT, сообщает Marca.

По данным источника, руководство команды обратилось к организаторам веломногодневки «Вуэльта Испании» с просьбой убрать слово «Израиль» из любых упоминаний на трассе.

Ранее 16-й этап «Вуэльта Испании» был остановлен за три километра до финиша и завершён досрочно из-за протестующих, которые перекрыли трассу на маршруте следования участников гонки. Демонстранты требовали исключить команду Israel-Premier Tech из числа участников многодневки. После этого организаторы приняли решение сократить протяжённость 18-го этапа «Вуэльты» более чем в два раза.

