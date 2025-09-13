Скидки
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 20
Власти Хорватии отозвали визу российского борца Эмина Сефершаева перед стартом ЧМ

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что власти Хорватии отозвали визу российского борца Эмина Сефершаева.

«Посольство Хорватии отозвало визу Эмина Сефершаева. В понедельник будем знать точную причину отказа, хотя история понятна и то, откуда идут все эти кляузы. В этой ситуации добиваться какой‑то справедливости очень сложно. Эмин – действующий чемпион Европы, и понятно, что начались всякие доносы, хоть и выезжали сколько раз уже на соревнования. Параллельно ждем решения по Садыку Лалаеву», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

Чемпионат мира в Загребе пройдёт с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступят на турнире под флагом UWW.

