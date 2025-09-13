Ангелина Мельникова упала с брусьев во время выступления на FIG World Challenge Cup

Российская гимнастка Ангелина Мельникова упала с брусьев во время выступления на FIG World Challenge Cup в Париже. Спортсменка не сумела исполнить продев с поворотом, спрыгнула со снаряда, а затем продолжила упражнение.

Мельникова получила от судей за своё выступление 12,883 балла. Она принимает участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

FIG World Challenge Cup проходит в Париже с 13 по 14 сентября 2025 года. Турнир стал для Мельниковой первым международным стартом за четыре года. Предыдущим был чемпионат мира – 2021 по спортивной гимнастике в японском Китакюсю, где Ангелина завоевала золотую медаль в многоборье, а также стала обладательницей серебряной медали в вольных упражнениях и бронзовой в упражнениях на бревне.