Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 20
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ангелина Мельникова упала с брусьев во время выступления на FIG World Challenge Cup

Ангелина Мельникова упала с брусьев во время выступления на FIG World Challenge Cup
Комментарии

Российская гимнастка Ангелина Мельникова упала с брусьев во время выступления на FIG World Challenge Cup в Париже. Спортсменка не сумела исполнить продев с поворотом, спрыгнула со снаряда, а затем продолжила упражнение.

Мельникова получила от судей за своё выступление 12,883 балла. Она принимает участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

FIG World Challenge Cup проходит в Париже с 13 по 14 сентября 2025 года. Турнир стал для Мельниковой первым международным стартом за четыре года. Предыдущим был чемпионат мира – 2021 по спортивной гимнастике в японском Китакюсю, где Ангелина завоевала золотую медаль в многоборье, а также стала обладательницей серебряной медали в вольных упражнениях и бронзовой в упражнениях на бревне.

Материалы по теме
Гимнастки Украины могут сняться с World Challenge Cup из-за участия Ангелины Мельниковой
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android