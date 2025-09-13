Скидки
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 20
Украинские гимнастки отказались выступать на World Challenge Cup из-за допуска Мельниковой

Украинские гимнастки отказались от участия в World Challenge Cup в Париже из-за допуска к соревнованиям под эгидой Международной федерацией гимнастики (FIG) российской спортсменки — 25-летней олимпийской чемпионки Игр-2020 в Токио Ангелины Мельниковой.

FIG World Challenge Cup проходит в Париже с 13 по 14 сентября 2025 года. Турнир стал для Мельниковой первым международным стартом за четыре года. Предыдущим был чемпионат мира – 2021 по спортивной гимнастике в японском Китакюсю, где Ангелина завоевала золотую медаль в многоборье, а также стала обладательницей серебряной медали в вольных упражнениях и бронзовой в упражнениях на бревне.

