«Красный Яр» обыграл «ВВА-Подмосковье» в 13-м туре чемпионата России по регби

Красноярский «Красный Яр» обыграл «ВВА-Подмосковье» из Монина в рамках 13 тура PARI Чемпионата России — 2025 по регби. Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счётом 47:17 в пользу хозяев.

В текущий момент «Красный Яр» занимает в турнирной таблице ЧР вторую строчку, на счету клуба 47 очков. «ВВА-Подмосковье» располагается на седьмом месте и имеет в своём активе шесть очков. Первое место в турнирной таблице занимает красноярский «Енисей-СТМ», у него 50 очков. Тройку текущих лидеров замыкает казанский клуб «Стрела-Ак Барс» (46 очков).

В следующем туре, который состоится 20 сентября, «Красный Яр» сыграет с московским «Динамо». Следующим соперником клуба из Подмосковья станет красноярский «Енисей-СТМ».