Россиянин Казырык и украинец Борута отказались от рукопожатия на ЧМ по борьбе

Комментарии

Борец вольного стиля россиянин Сайын Казырык и украинец Алексей Борута отказались от рукопожатия после схватки в категории до 70 кг на чемпионате мира — 2025 в Загребе (Хорватия). Победу в поединке за выход в 1/8 финала одержал Казырык.

Уже в 1/8 финала Казырык проиграл экс-россиянину, ныне представляющему Венгрию, Исмаилу Мусукаеву. Поединок завершился со счётом 2:4. Таким образом, Сайын завершил борьбу за медали.

Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступят на турнире под флагом UWW. Отметим, что капитан сборной России, двукратный победитель Олимпийских игр Абдулрашид Садулаев в Загребе не выступит, так как ему не выдали шенгенскую визу. На турнире его заменит Магомед Курбанов.

