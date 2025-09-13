Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 20
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«КПРФ» обыграл «Газпром-Югра» в матче группового турнира Суперлиги

«КПРФ» обыграл «Газпром-Югра» в матче группового турнира Суперлиги
Комментарии

Мини-футбольный московский клуб «КПРФ» обыграл югорский «Газпром-Югра» в матче группового турнира Бетсити чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Бетсити Суперлига . Групповой турнир
13 сентября 2025, суббота. 13:00 МСК
Газпром-Югра
Югорск
Окончен
1 : 2
КПРФ
Москва
1:0 Шистеров – 37'     1:1 Асадов – 37'     1:2 Безруков – 39'    
Удаления: нет / Шимбинья – 26'

На текущий момент «Газпром-Югра» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Суперлиги. На счету команды 14 очков. «КПРФ» после восьми игр занимает второе место, набрав 15 очков.

Лидирующую строчку рейтинга занимает «Синара» из Екатеринбурга, в её активе 18 очков. Замыкает тройку лучших «Ухта». У «Ухты», как и у «КПРФ», 15 очков, однако клуб из Москвы находится выше из-за меньшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Материалы по теме
«Газпром-Югра» обыграл «Кристалл» в матче Суперлиги, забив семь мячей подряд
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android