«КПРФ» обыграл «Газпром-Югра» в матче группового турнира Суперлиги

Мини-футбольный московский клуб «КПРФ» обыграл югорский «Газпром-Югра» в матче группового турнира Бетсити чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На текущий момент «Газпром-Югра» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Суперлиги. На счету команды 14 очков. «КПРФ» после восьми игр занимает второе место, набрав 15 очков.

Лидирующую строчку рейтинга занимает «Синара» из Екатеринбурга, в её активе 18 очков. Замыкает тройку лучших «Ухта». У «Ухты», как и у «КПРФ», 15 очков, однако клуб из Москвы находится выше из-за меньшей разницы забитых и пропущенных мячей.