«КПРФ» обыграл «Газпром-Югра» в матче группового турнира Суперлиги
Поделиться
Мини-футбольный московский клуб «КПРФ» обыграл югорский «Газпром-Югра» в матче группового турнира Бетсити чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Бетсити Суперлига . Групповой турнир
13 сентября 2025, суббота. 13:00 МСК
Газпром-Югра
Югорск
Окончен
1 : 2
КПРФ
Москва
1:0 Шистеров – 37' 1:1 Асадов – 37' 1:2 Безруков – 39'
Удаления: нет / Шимбинья – 26'
На текущий момент «Газпром-Югра» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Суперлиги. На счету команды 14 очков. «КПРФ» после восьми игр занимает второе место, набрав 15 очков.
Лидирующую строчку рейтинга занимает «Синара» из Екатеринбурга, в её активе 18 очков. Замыкает тройку лучших «Ухта». У «Ухты», как и у «КПРФ», 15 очков, однако клуб из Москвы находится выше из-за меньшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Комментарии
- 13 сентября 2025
-
16:12
-
15:51
-
15:34
-
15:34
-
14:42
-
14:40
-
13:50
-
13:38
-
12:41
-
12:00
-
10:00
-
07:33
-
06:55
- 12 сентября 2025
-
22:01
-
21:16
-
20:45
-
20:20
-
19:44
-
19:38
-
19:36
-
19:17
-
18:47
-
17:23
-
16:31
-
16:26
-
16:15
-
15:54
-
14:58
-
14:46
-
14:35
-
13:52
-
13:25
-
12:00
-
11:09
-
10:51