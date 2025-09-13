Ибрагим Кадиев не смог выйти в полуфинал чемпионата мира — 2025 по вольной борьбе

Представитель России Ибрагим Кадиев не смог выйти в полуфинал чемпионата мира — 2025 по вольной борьбе, который проходит в Загребе (Хорватия). В четвертьфинальном поединке он проиграл Камрану Гасемпуру из Ирана. Схватка завершилась со счётом 4:5.

В схватке была спорная завязка, но Ибрагим Кадиев пропустил перевод и накат, после которых и потерял шансы на выход в следующий раунд турнира.

Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступят на турнире под флагом UWW. Отметим, что капитан сборной России, двукратный победитель Олимпийских игр Абдулрашид Садулаев в Загребе не выступит, так как ему не выдали шенгенскую визу. На турнире его заменит Магомед Курбанов.