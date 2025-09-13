Абдулла Курбанов завершил борьбу за медали в категории до 125 кг на ЧМ по борьбе

Представитель России Абдулла Курбанов завершил борьбу за медали в категории до 125 кг на чемпионате мира — 2025 по вольной борьбе, который проходит в Загребе (Хорватия). Он проиграл Шамилю Шарипову из Бахрейна на туше.

Ранее представитель России Ибрагим Кадиев в четвертьфинальном поединке проиграл Камрану Гасемпуру из Ирана. Схватка завершилась со счётом 4:5.

Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступят на турнире под флагом UWW. Отметим, что капитан сборной России, двукратный победитель Олимпийских игр Абдулрашид Садулаев в Загребе не выступит, так как ему не выдали шенгенскую визу. На турнире его заменит Магомед Курбанов.