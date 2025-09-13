Чебет выиграла забег на 10 000 м на чемпионате мира — 2025. Это её первое золото в карьере

Двукратная чемпионка Олимпиады-2024, кенийская бегунья Беатрис Чебет впервые в карьере завоевала золотую медаль чемпионата мира.

На ЧМ-2025, который проходит в Токио (Япония), Чебет стала лучшей в беге на 10 000 метров. Беатрис преодолела дистанцию за 30.37,61.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира – 2025, Токио. Бег, 10 000 м. Женщины:

Беатрис Чебет (Кения) — 30.37,61. Надия Баттоклетти (Италия) – 30.38,23 (национальный рекорд). Гудаф Цегай (Эфиопия) – 30.39,65.

Ранее лучшим достижением 25-летней Чебет на чемпионатах мира были серебро с дистанции 5 000 м в 2022 году и бронза в той же дисциплине в 2023 году.