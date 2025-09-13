Российский борец Заур Угуев вышел в полуфинал чемпионата мира — 2025 в Загребе

Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский борец вольного стиля Заур Угуев вышел в полуфинал весовой категории до 61 кг на чемпионате мира — 2025, который проходит в Загребе (Хорватия). За место в финале Угуев сразится с 18-летним американцем Джаксом Форрестом.

На пути к полуфиналу Угуев одолел армянина Манвела Хндзрцяна в 1/8 финала, а в четвертьфинале был сильнее представителя Казахстана Ассылжана Есенгельды.

Поединки полуфинала на ЧМ-2025 начнутся в 20:00 мск.

Другие определившиеся полуфинальные пары на ЧМ-2025:

До 61 кг: Заур Угуев (Россия) — Джакс Форрест (США), Кум Хек Ким (КНДР) — Ахмад Мохаммад (Иран).

До 70 кг: Ешиносуке Аояги (Япония) — Арман Андреасян (Армения); Нуркожа Кайпанов (Казахстан) — Тулга Тумур-Очир (Монголия);