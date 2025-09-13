Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная США выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по лёгкой атлетике

Сборная США выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по лёгкой атлетике
Комментарии

Сборная США стала победителем смешанной эстафеты 4х400 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Токио (Япония). Они показали результат 3.08,80. В состав команды вошли Брайс Дэдмон, Линна Ирби-Джексон, Дженоа Маккивер и Алексис Холмс.

Вторыми стали представители Нидерландов с результатом 3.09,96 (Юджин Омалла, Лике КлаверЙонас Фифферс и Фемке Бол). Тройку сильнейших замкнули бельгийские спортсмены (Дилан Борле, Имке Верват, Александр Дум и Елена Понетт).

Лёгкая атлетика. Смешанная эстафета 4х400 м. Чемпионат мира. Токио:

  1. США — 3.08,80.
  2. Нидерланды — 3.09,96.
  3. Бельгия — 3.10,61.
  4. Польша — 3.10,63
  5. Великобритания — 3.10,84.
Материалы по теме
Чебет выиграла забег на 10 000 м на чемпионате мира — 2025. Это её первое золото в карьере
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android