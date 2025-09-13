Сборная США выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по лёгкой атлетике

Сборная США стала победителем смешанной эстафеты 4х400 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Токио (Япония). Они показали результат 3.08,80. В состав команды вошли Брайс Дэдмон, Линна Ирби-Джексон, Дженоа Маккивер и Алексис Холмс.

Вторыми стали представители Нидерландов с результатом 3.09,96 (Юджин Омалла, Лике КлаверЙонас Фифферс и Фемке Бол). Тройку сильнейших замкнули бельгийские спортсмены (Дилан Борле, Имке Верват, Александр Дум и Елена Понетт).

Лёгкая атлетика. Смешанная эстафета 4х400 м. Чемпионат мира. Токио:

США — 3.08,80. Нидерланды — 3.09,96. Бельгия — 3.10,61. Польша — 3.10,63 Великобритания — 3.10,84.