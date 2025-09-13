Сборная США выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по лёгкой атлетике
Сборная США стала победителем смешанной эстафеты 4х400 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Токио (Япония). Они показали результат 3.08,80. В состав команды вошли Брайс Дэдмон, Линна Ирби-Джексон, Дженоа Маккивер и Алексис Холмс.
Вторыми стали представители Нидерландов с результатом 3.09,96 (Юджин Омалла, Лике КлаверЙонас Фифферс и Фемке Бол). Тройку сильнейших замкнули бельгийские спортсмены (Дилан Борле, Имке Верват, Александр Дум и Елена Понетт).
Лёгкая атлетика. Смешанная эстафета 4х400 м. Чемпионат мира. Токио:
- США — 3.08,80.
- Нидерланды — 3.09,96.
- Бельгия — 3.10,61.
- Польша — 3.10,63
- Великобритания — 3.10,84.
Материалы по теме
Комментарии