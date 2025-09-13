Скидки
Райан Краузер завоевал золото в толкании ядра на чемпионате мира в Токио

Комментарии
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион из США Райан Краузер стал победителем чемпионом мира в толкании ядра. На ЧМ-2025, который проходит в Токио (Япония), американец показал результат 22,34. Краузер не выходил в сектор с 14 сентября 2024 года.

Вторым стал мексиканец Юзиэль Муньос с результатом 21,97. Тройку сильнейших замкнул представитель Италии Леонардо Фаббри (21,94).

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира – 2025, Токио. Толкание ядра. Мужчины:

  1. Райан Краузер (США) — 22,34.
  2. Юзиэль Муньос (Мексика) — 21,97.
  3. Леонардо Фаббри (Италия) — 21,94.
  4. Томас Уолш (Новая Зеландия) — 21,94.
  5. Чуквуэбука Энеквечи (Нигерия) — 21,52.
