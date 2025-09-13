Скидки
Главная Другие Новости

Йонас Вингегор стал победителем 20-го этапа «Вуэльты Испании» — 2025

Комментарии

Датский велогонщик Йонас Вингегор из команды Team Visma | Lease a Bike выиграл 20-й этап «Вуэльты Испании» – 2025. Дистанцию 165,6 км он преодолел за 3:56.23.

Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 20
Робледо де Чавела — Бола дель Мундо. Пуэрто де Навасеррада (165.6 км)
13 сентября 2025, суббота. 14:10 МСК
Окончено
1
Йонас Вингегор
Team Visma | Lease a Bike
3:56:23
2
Сепп Кусс
Team Visma | Lease a Bike
+0:11
3
Джей Хиндли
Red Bull–Bora–Hansgrohe
+0:13

Вторым стал американец Сепп Кусс, отстав от лидера на 0,11. Тройку сильнейших замкнул представитель Австралии Джей Хиндли из команды Red Bull–Bora–Hansgrohe (+0,13).

Генеральная классификация «Вуэльта Испании» — 2025 после 20-го этапа:

  1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 68.57,44.
  2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – отставание 0,44.
  3. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) +2,43.
  4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +3,22.
  5. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +4,23.
Новости. Другие
