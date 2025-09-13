Шухман победила в 9-м туре «Большой Швейцарки», остальные россиянки сыграли вничью

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился 9-й тур масштабного турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» — 2025 у женщин, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Женщины. 9-й тур. Некоторые результаты:

Екатерина Лагно (Россия) — Бибисара Асаубаева (Казахстан) — 1/2:1/2.

Лея Гарифуллина (Россия) - Элина Даниелян (Армения) — 1/2:1/2.

Рамешбабу Вайшали (Индия) - Юсинь Сонг (Китай) — 1/2:1/2.

Полина Шувалова (Россия) — Динара Вагнер (Германия) — 1/2:1/2.

Анна Музычук (Украина) - Афруза Хамдамова (Узбекистан) — 1:0.

Ольга Гиря (Россия) — Го Ци (Китай) — 1/2:1/2.

Анна Шухман (Россия) - Гульдона Каримова (Узбекистан) — 1:0.

Александра Костенюк (Швейцария) - Май Нарва (Эстония) — 1/2:1/2.

Отметим, что женщины в рамках «Большой швейцарки» разыграют $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке.