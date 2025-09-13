Российский борец Заур Угуев вышел в финал чемпионата мира — 2025 в Загребе

Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский борец вольного стиля Заур Угуев вышел в финал весовой категории до 61 кг на чемпионате мира — 2025, который проходит в Загребе (Хорватия). В полуфинале он одолел 18-летнего американца Джаксена Форреста.

На пути к финалу Угуев одолел армянина Манвела Хндзрцяна в 1/8 финала, в четвертьфинале был сильнее представителя Казахстана Ассылжана Есенгельды.

Финальный поединок состоится в воскресенье, 14 сентября. В этот день Угуев единственным из россиян будет бороться в финалах. Чемпионат мира — 2025 проходит в Загребе (Хорватия) с 13 по 21 сентября.