Горячкина и Мурзин победили в 9-м туре «Большой швейцарки», Непомнящий сыграл вничью
Завершился 9-й тур открытого турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).
Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Открытый турнир. 9-й тур. Результаты (частично):
- Ян Непомнящий (Россия) - Иван Шарич (Хорватия) — 1/2:1/2;
- Даниил Дубов (Россия) - Арам Акопян (Армения) — 1/2:1/2;
- Андрей Есипенко (Россия) - Давид Антон Гихарро (Испания);
- Иван Землянский (Россия) - Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) — 0:1.
- Володар Мурзин (Россия) - Антон Коробов (Украина) — 1:0.
- Евгений Наер (Россия) - Мурали Картикеян (Индия) — 1/2:1/2.
- Александр Грищук (Россия) - Айдын Сулейманлы (Азербайджан) — 1/2:1/2.
- Владислав Артемьев (Россия) - Леон Люк Мендонка (Индия) — 1/2:1/2.
- Александра Горячкина (Россия) - Борис Гельфанд (Израиль) — 1:0.
- Максим Матлаков (Россия) - Дмитрий Колларс (Германия) — 0:1.
- Гукеш Доммараджу (Индия) - Роберт Оганесян (Армения) — 1/2:1/2.
- Ханс Ниманн (США) - Абхиманью Мишра (США) — 1/2:1/2.
