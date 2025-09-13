Скидки
Горячкина и Мурзин победили в 9-м туре «Большой швейцарки», Непомнящий сыграл вничью

Завершился 9-й тур открытого турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Открытый турнир. 9-й тур. Результаты (частично):

  • Ян Непомнящий (Россия) - Иван Шарич (Хорватия) — 1/2:1/2;
  • Даниил Дубов (Россия) - Арам Акопян (Армения) — 1/2:1/2;
  • Андрей Есипенко (Россия) - Давид Антон Гихарро (Испания);
  • Иван Землянский (Россия) - Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) — 0:1.
  • Володар Мурзин (Россия) - Антон Коробов (Украина) — 1:0.
  • Евгений Наер (Россия) - Мурали Картикеян (Индия) — 1/2:1/2.
  • Александр Грищук (Россия) - Айдын Сулейманлы (Азербайджан) — 1/2:1/2.
  • Владислав Артемьев (Россия) - Леон Люк Мендонка (Индия) — 1/2:1/2.
  • Александра Горячкина (Россия) - Борис Гельфанд (Израиль) — 1:0.
  • Максим Матлаков (Россия) - Дмитрий Колларс (Германия) — 0:1.
  • Гукеш Доммараджу (Индия) - Роберт Оганесян (Армения) — 1/2:1/2.
  • Ханс Ниманн (США) - Абхиманью Мишра (США) — 1/2:1/2.
