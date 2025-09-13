Ангелина Мельникова отобралась в три финала на FIG Challenge Cup в Париже

Олимпийская чемпионка российская гимнастка Ангелина Мельникова квалифицировалась в финал в опорном прыжке, упражнениях на бревне и вольных упражнениях на соревнованиях по спортивной гимнастике FIG Challenge Cup в Париже.

В опорном прыжке Мельникова набрала 13,366 балла и показала седьмой результат, в упражнениях на бревне россиянка стала лучшей в квалификации (13,966), а в вольных упражнениях заняла пятое место (13,300),

FIG World Challenge Cup проходит в Париже с 13 по 14 сентября 2025 года. Турнир стал для Мельниковой первым международным стартом за четыре года. Предыдущим был чемпионат мира – 2021 по спортивной гимнастике в японском Китакюсю, где Ангелина завоевала золотую медаль в многоборье, а также стала обладательницей серебряной медали в вольных упражнениях и бронзовой в упражнениях на бревне.