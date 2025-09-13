Скидки
Другие Новости

Беларусь не смогла пробиться в решающий матч Суперфинала Евролиги

Беларусь не смогла пробиться в решающий матч Суперфинала Евролиги
Комментарии

Мужская сборная Беларуси по пляжному футболу не смогла пробиться в решающий матч Суперфинала Евролиги. В полуфинале она уступила спортсменам из Испании. Матч завершился со счётом 3:6.

Во втором полуфинале итальянцы обыграли украинских спортсменов — 4:1. В воскресенье, 14 сентября, пройдёт финал между испанцами и итальянцами, а также матч за бронзу между командами Беларуси и Украины.

Напомним, в двух предыдущих сезонах сборная Беларуси становилась обладателем бронзовых наград Евролиги, а в 2021-м году завоевала серебро.

Ранее сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории сыграла в финале чемпионата мира. Во встрече за титул команда уступила Бразилии.

