Якоб Ингебригтсен сенсационно выбыл в предварительном забеге на 1500 м на ЧМ-2025

В Токио продолжаются соревнования чемпионата мира — 2025 по лёгкой атлетике. Совсем недавно у мужчин завершилась квалификация в беге на 1500 метров, результаты которой преподнесли сенсацию.

Олимпийский чемпион Якоб Ингебригтсен выбыл уже на ранней стадии, не сумев пробиться в полуфинал. Кроме того, завершил борьбу и лидер сезона француз Азеддин Хабз. Остальные претенденты на победу в этом виде сумели преодолеть отбор.

Напомним, чемпионат мира проходит с 13 по 25 сентября.

