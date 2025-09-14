Скидки
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 21
Олимпийская чемпионка из Кении Перес Джепчирчир выиграла марафон на ЧМ-2025

В Токио (Япония) продолжаются соревнования чемпионата мира — 2025 по лёгкой атлетике. Несколько минут назад у женщин завершился марафон, победительницей которого стала олимпийская чемпионка Игр-2020 из Кении Перес Джепчирчир, показав результат 2:24.43.

В битве за победу на последних 100 метрах она опередила вице-чемпионку Парижа-2024, представительницу Эфиопии Тигист Ассефу, которая отстала на 2 секунды. Третьей сенсационно стала британка Джулия Патернайн, с текущего сезона представляющая Уругвай. Её результат 2:27.23.

Напомним, чемпионат мира стартовал вчера, 13 сентября. Соревнования завершится 25 сентября.

В Пекине прошёл первый полумарафон людей с роботами

