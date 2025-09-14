Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 21
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Бывший лыжник Сергей Шаров выиграл чемпионат России по полумарафону

Бывший лыжник Сергей Шаров выиграл чемпионат России по полумарафону
Комментарии

Бывший лыжник Сергей Шаров стал победителем чемпионата России по легкоатлетическому полумарафону. Соревнования прошли в Ярославле.

Шаров преодолел дистанцию за 01:02.25. Второе место занял Артём Попов (01:02.28). Замкнул тройку лидеров Юрий Клопцов — 01:02.49.

Полумарафон, Ярославль, результаты:

  1. Сергей Шаров — 01:02.25.
  2. Артём Попов — 01:02.28;
  3. Юрий Клопцов — 01:02.49.

Напомним, ранее, 3 августа, Шаров выиграл полумарафон «Северная Столица 2025» в Санкт-Петербурге. Он показал результат 1:05.01, опередив на минуту серебряного призёра Александра Олькова. В августе Шарова лишили золота молодёжного первенства страны в беге на 10 000 метров из-за проблем с обувью.

Материалы по теме
Россиян не пустили на ЧМ-2025 по лёгкой атлетике. Но турнир будет крутым
Россиян не пустили на ЧМ-2025 по лёгкой атлетике. Но турнир будет крутым
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android