Бывший лыжник Сергей Шаров выиграл чемпионат России по полумарафону

Бывший лыжник Сергей Шаров стал победителем чемпионата России по легкоатлетическому полумарафону. Соревнования прошли в Ярославле.

Шаров преодолел дистанцию за 01:02.25. Второе место занял Артём Попов (01:02.28). Замкнул тройку лидеров Юрий Клопцов — 01:02.49.

Полумарафон, Ярославль, результаты:

Напомним, ранее, 3 августа, Шаров выиграл полумарафон «Северная Столица 2025» в Санкт-Петербурге. Он показал результат 1:05.01, опередив на минуту серебряного призёра Александра Олькова. В августе Шарова лишили золота молодёжного первенства страны в беге на 10 000 метров из-за проблем с обувью.