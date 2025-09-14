Беларусь станет бронзовым призёром Суперфинала Евролиги из-за бойкота Украины

Мужская сборная Беларуси по пляжному футболу станет бронзовым призёром Суперфинала Евролиги — 2025, не выходя на поле. В поединке за третье место белорусы должны были встретиться со сборной Украины. Но соперник решил бойкотировать матч. Об этом сообщила Ассоциация пляжного футбола Украины.

В полуфинале турнира Беларусь уступила спортсменам из Испании. Матч завершился со счётом 3:6.

Напомним, в двух предыдущих сезонах сборная Беларуси тоже становилась обладателем бронзовых наград Евролиги, а в 2021 году завоевала серебро.

Ранее сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории сыграла в финале чемпионата мира. Во встрече за титул команда уступила Бразилии.