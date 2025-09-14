Скидки
Россиянин Заурбек Сидаков с победы стартовал на ЧМ-2025 по вольной борьбе

Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков с победы стартовал на чемпионате мира — 2025 по вольной борьбе, который проходит в Загребе (Хорватия).

В дебютном поединке в категории до 74 кг Сидаков одолел Турана Байрамова из Азербайджана. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступят на турнире под флагом UWW. Отметим, что капитан сборной России, двукратный победитель Олимпийских игр Абдулрашид Садулаев в Загребе не выступит, так как ему не выдали шенгенскую визу. На турнире его заменит Магомед Курбанов.

