Американка Валари Оллман выиграла чемпионат мира — 2025 в Токио в метании диска
Двукратная олимпийская чемпионка американка Валари Оллман завоевала золото чемпионата мира 2025 года в Токио (Япония) в метании диска. Она победила с результатом 69,48 м и впервые в карьере стала чемпионкой мира.
Второе место заняла представительница Нидерландов Йоринде ван Клинкен с результатом 67,50 м. Тройку призёров замкнула Силинда Моралес с Кубы (67,25 м).
Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Метание диска, женщины. Результаты:
- Валари Оллман (США) — 69,48 м.
- Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) — 67,50 м.
- Силинда Моралес (Куба) — 67,25 м.
- Ванесса Камга (Швеция) — 66,61 м.
- Сандра Элкасевич (Хорватия) — 65,82 м.
