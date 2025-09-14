Американка Валари Оллман выиграла чемпионат мира — 2025 в Токио в метании диска

Двукратная олимпийская чемпионка американка Валари Оллман завоевала золото чемпионата мира 2025 года в Токио (Япония) в метании диска. Она победила с результатом 69,48 м и впервые в карьере стала чемпионкой мира.

Второе место заняла представительница Нидерландов Йоринде ван Клинкен с результатом 67,50 м. Тройку призёров замкнула Силинда Моралес с Кубы (67,25 м).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Метание диска, женщины. Результаты: