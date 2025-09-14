Скидки
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 21
Американка Валари Оллман выиграла чемпионат мира — 2025 в Токио в метании диска

Двукратная олимпийская чемпионка американка Валари Оллман завоевала золото чемпионата мира 2025 года в Токио (Япония) в метании диска. Она победила с результатом 69,48 м и впервые в карьере стала чемпионкой мира.

Второе место заняла представительница Нидерландов Йоринде ван Клинкен с результатом 67,50 м. Тройку призёров замкнула Силинда Моралес с Кубы (67,25 м).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Метание диска, женщины. Результаты:

  1. Валари Оллман (США) — 69,48 м.
  2. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) — 67,50 м.
  3. Силинда Моралес (Куба) — 67,25 м.
  4. Ванесса Камга (Швеция) — 66,61 м.
  5. Сандра Элкасевич (Хорватия) — 65,82 м.
