Двукратный олимпийский чемпион Джейкобс не смог выйти в финал стометровки на ЧМ-2025

Итальянский спринтер, двукратный олимпийский чемпион 2020 года и чемпион Европы Ламонт Марсель Джейкобс не смог выйти в финал забега на 100 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2025.

В полуфинале он преодолел дистанцию за 10,16, показав шестой результат в своём забеге. Для Джейкобса это время стало лучшим в сезоне, однако этого оказалось недостаточно для выхода в финал соревнований.

Напомним, чемпионат мира проходит с 13 по 25 сентября в Токио (Япония). Организатором выступает Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Соревнования проходят на Национальном стадионе, перестроенном к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года.