Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 21
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Главная Другие Новости

Француз Жимми Грессье выиграл золото ЧМ-2025 в Токио в беге на 10 000 м
Французский бегун Жимми Грессье одержал победу на дистанции 10 000 м в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Он показал результат 28.55,77. Для Грессье эта награда стала первой на мировых первенствах.

Второе место занял представитель Эфиопии Йомиф Кеджелча (28.55,83). Тройку призёров замкнул Андреас Альмгрен из Швеции (28.56,02).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 10 000 м, мужчины. Результаты:

  1. Жимми Грессье (Франция) - 28.55,77.
  2. Йомиф Кеджелча (Эфиопия) - 28.55,83.
  3. Андреас Альмгрен (Швеция) — 28.56,02.
  4. Ишмаэл Рокитто Кипкуруи (Кения) — 28.56,48.
  5. Нико Янг (США) — 28.56,62.
