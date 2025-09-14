Скидки
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 21
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Мелисса Джефферсон с рекордом выиграла 100-метровку на ЧМ-2025 по лёгкой атлетике

Аудио-версия:
Американская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года Мелисса Джефферсон стала победительницей забега на 100 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2025, который проходит в Токио (Япония). Она преодолела дистанцию за 10,61, показав лучший результат на чемпионатах мира.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира — 2025, Токио. Бег 100 м, девушки:

  1. Мелисса Джефферсон (США) — 10,61 (новый рекорд ЧМ).
  2. Тиа Клейтон (Ямайка) — 10,76.
  3. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) — 10,84.
  4. Шерика Джексон (Ямайка) — 10,88.
  5. Ша'Карри Ричардсон (США) — 10,94.
  6. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) — 11,03.
  7. Мари-Жозе Та Лу-Смит (Кот-д’Ивуар) — 11,04.
  8. Дина Эшер-Смит (Великобритания) — 11,08.

Ранее рекорд ЧМ в беге на 100 м принадлежал американке Ша'Карри Ричардсон (10,65 секунды). Она установила его в 2023 году.

