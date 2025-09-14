Мелисса Джефферсон с рекордом выиграла 100-метровку на ЧМ-2025 по лёгкой атлетике

Американская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года Мелисса Джефферсон стала победительницей забега на 100 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2025, который проходит в Токио (Япония). Она преодолела дистанцию за 10,61, показав лучший результат на чемпионатах мира.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира — 2025, Токио. Бег 100 м, девушки:

Мелисса Джефферсон (США) — 10,61 (новый рекорд ЧМ). Тиа Клейтон (Ямайка) — 10,76. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) — 10,84. Шерика Джексон (Ямайка) — 10,88. Ша'Карри Ричардсон (США) — 10,94. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) — 11,03. Мари-Жозе Та Лу-Смит (Кот-д’Ивуар) — 11,04. Дина Эшер-Смит (Великобритания) — 11,08.

Ранее рекорд ЧМ в беге на 100 м принадлежал американке Ша'Карри Ричардсон (10,65 секунды). Она установила его в 2023 году.