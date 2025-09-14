Сидаков вышел в полуфинал чемпионата мира — 2025, где попробует взять реванш у Валиева

Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе россиянин Заурбек Сидаков вышел в полуфинал чемпионата мира – 2025, который проходит в Загребе (Хорватия).

В четвертьфинальной схватке весовой категории до 74 кг Сидаков одолел Мурада Курамагомедова из Венгрии.

За выход в финал турнира Сидаков поборется с бронзовым призёром Олимпиады-2024 Черменом Валиевым из Албании. Тем самым у Заурбека будет шанс взять реванш за поражение в финале чемпионата Европы – 2025. Тогда титулованный россиянин проиграл именно Валиеву.

Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом UWW.