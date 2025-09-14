Ямаец Облик Севилл стал чемпионом мира — 2025 в беге на 100 м, Лайлз — третий

Ямайский бегун Облик Севилл одержал победу на дистанции 100 м в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Он показал результат 9,77 секунды (личный рекорд) и впервые стал чемпионом мира.

Второе место занял ещё один ямаец Кишане Томпсон, показавший время 9,82 секунды. Тройку призёров замкнул олимпийский чемпион 2024 года Ноа Лайлз (9,89 — лучший результат сезона).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 100 м, мужчины. Результаты:

Облик Севилл (Ямайка) — 9,77. Кишане Томпсон (Ямайка) — 9,82. Ноа Лайлз (США) — 9,89. Кеннет Беднарек (США) — 9,92. Гифт Леотлела (ЮАР) — 9,95.