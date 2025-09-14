Тара Дэвис-Вудхолл выиграла прыжки в длину на ЧМ-2025 по лёгкой атлетике

Олимпийская чемпионка 2024 года представительница США Тара Дэвис-Вудхолл стала победительницей чемпионата мира — 2025 в прыжках в длину. Она показала результат 7,13 м. Это её первое в карьере золото с ЧМ.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира — 2025, Токио. Прыжки в длину, девушки:

1. Тара Дэвис-Вудхолл (США) – 7,13 метра.

2. Малайка Михамбо (Германия) – 6,99.

3. Наталья Линарес (Колумбия) – 6,92.

Чемпионат мира проходит с 13 по 25 сентября в Токио (Япония). Организатором выступает Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Соревнования проходят на Национальном стадионе, перестроенном к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года.