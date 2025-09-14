Облик Севилл порвал на себе майку после победы на 100-метровке на чемпионате мира — 2025

Ямайский бегун Облик Севилл не сдержал эмоций после победы на дистанции 100 м в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Токио (Япония), и порвал на себе майку.

Он показал результат 9,77 секунды (личный рекорд) и впервые стал чемпионом мира. Севиллу 24 года, ранее его лучшим результатом на мировых первенствах на 100-метровке было четвёртое место на чемпионатах в 2022 и 2023 годах.

Фото: Кадр из трансляции

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 100 м, мужчины. Результаты: