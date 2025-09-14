Ахмед Усманов и Муса Мехтиханов не смогли выйти в полуфинал ЧМ-2025 по борьбе

Действующий чемпион мира Ахмед Усманов не смог выйти в полуфинал в весе до 79 кг на чемпионате мира – 2025, который проходит в Загребе (Хорватия). Россиянин вёл 2:0 в схватке с американцем Дэвидом Хайнсом, но в итоге проиграл на последних секундах. Итоговый счёт поединка — 2:3.

Также россиянин Муса Мехтиханов не смог выйти в полуфинал в весе до 57 кг. Он уступил со счётом 2:4 Гуломджону Абдуллаеву (Узбекистан). В конце схватки была спорная ситуация, когда россиянину не стали засчитывать балл при пересмотре.

Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом UWW.