Фото: реакция Усэйна Болта на победу Облика Севилла на ЧМ-2025 в беге на 100 м

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт эмоционально отреагировал на победу своего соотечественника Облика Севилла на дистанции 100 м в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Севилл показал результат 9,77 секунды (личный рекорд) и впервые стал чемпионом мира.

Фото: Скриншот из трансляции

Второе место занял ещё один ямаец Кишане Томпсон, показавший время 9,82 секунды. Тройку призёров замкнул олимпийский чемпион 2024 года Ноа Лайлз (9,89 — лучший результат сезона).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 100 м, мужчины. Результаты: