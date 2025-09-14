Скидки
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 21
Валиев победил Сидакова и вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе в Хорватии

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков не смог выйти в финал чемпионата мира, который проходит в Загребе (Хорватия). В полуфинале он уступил представителю Албании Чермену Валиеву со счётом 4:6.

Отметим, что Сидаков впервые в карьере не смог выйти в финал чемпионата мира. До этого он трижды принимал участие и трижды побеждал — в 2018, 2019 и 2023 годах.

Ранее действующий чемпион мира Ахмед Усманов не смог выйти в полуфинал в весе до 79 кг на чемпионате мира – 2025. Он вёл 2:0 в схватке с американцем Дэвидом Хайнсом, но уступил на последних секундах. Итоговый счёт поединка — 2:3.

Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом UWW.

