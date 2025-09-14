Аманула Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе в Хорватии

Российский борец Аманула Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира — 2025 по вольной борьбе, который проходит в Загребе (Хорватия). В категории до 92 кг россиянин в полуфинале одержал победу над иранцем Амирхоссейном Фирузпуром. Счёт — 11:6.

В финале соревнований соперником Аманулы Гаджимагомедова станет американский спортсмен Трент Хидлей.

Ранее олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков не смог выйти в финал чемпионата мира. В полуфинале он уступил представителю Албании Чермену Валиеву со счётом 4:6.

Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом UWW.