Россиянин Заур Угуев завоевал золото на ЧМ-2025 по вольной борьбе в Хорватии

Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золотую медаль на чемпионате мира — 2025, который проходит в Загребе (Хорватия). В финале в категории до 61 кг россиянин победил иранца Ахмада Мохаммаднежада со счётом 11:2.

Бронзу завоевали Нураддин Новрузов из Азербайджана и Ассылжан Ессенгелди из Казахстана.

Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом UWW.

Ранее россиянин Аманула Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира в категории до 92 кг, где встретится с американцем Трентом Хидлеем.