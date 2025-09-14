Заключительный этап «Вуэльты Испании» остановлен из-за акции протеста

Сегодня, 14 сентября, проходит заключительный этап веломногодневки «Вуэльта Испании». Гонка остановлена из-за протестантов, которые прорвались через баррикады на финальный маршрут в центре Мадрида в нескольких местах. Об этом сообщает пресс-служба многодневки.

Ранее 16-й этап «Вуэльты Испании» был остановлен за три километра до финиша и завершён досрочно из-за протестующих, которые перекрыли трассу на маршруте следования участников гонки. Демонстранты требовали исключить команду Israel-Premier Tech из числа участников многодневки. После этого организаторы приняли решение сократить протяжённость 18-го этапа «Вуэльты» более чем в два раза.