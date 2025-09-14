Екатерина Лагно сыграла вничью в 10-м туре «Большой швейцарки»
Завершился 10-й тур масштабного турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» — 2025 у женщин, который проходит в Самарканде (Узбекистан).
Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Женщины. 10-й тур. Некоторые результаты:
- Екатерина Лагно (Россия) - Тань Чжунъи (Китай) — 1/2:1/2.
- Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Юсинь Сонг (Китай) — 1/2:1/2.
- Лея Гарифуллина (Россия) - Марсель Эфроимски (Израиль) — 1/2:1/2.
- Рамешбабу Вайшали (Индия) - Мария Музычук (Украина) — 1:0.
- Полина Шувалова (Россия) - Анна Музычук (Украина) — 1/2:1/2.
- Динара Вагнер (Германия) - Александра Костенюк (Швейцария) — 0:1.
- Ольга Гиря (Россия) - Ульвия Фаталиева (Азербайджан) — 0:1.
- Анна Шухман (Россия) - Умида Омонова (Узбекистан) — 1/2:1/2.
Отметим, что женщины в рамках «Большой швейцарки» разыграют $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке.
