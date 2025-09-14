Скидки
Екатерина Лагно сыграла вничью в 10-м туре «Большой швейцарки»

Екатерина Лагно сыграла вничью в 10-м туре «Большой швейцарки»
Комментарии

Завершился 10-й тур масштабного турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» — 2025 у женщин, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Женщины. 10-й тур. Некоторые результаты:

  • Екатерина Лагно (Россия) - Тань Чжунъи (Китай) — 1/2:1/2.
  • Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Юсинь Сонг (Китай) — 1/2:1/2.
  • Лея Гарифуллина (Россия) - Марсель Эфроимски (Израиль) — 1/2:1/2.
  • Рамешбабу Вайшали (Индия) - Мария Музычук (Украина) — 1:0.
  • Полина Шувалова (Россия) - Анна Музычук (Украина) — 1/2:1/2.
  • Динара Вагнер (Германия) - Александра Костенюк (Швейцария) — 0:1.
  • Ольга Гиря (Россия) - Ульвия Фаталиева (Азербайджан) — 0:1.
  • Анна Шухман (Россия) - Умида Омонова (Узбекистан) — 1/2:1/2.

Отметим, что женщины в рамках «Большой швейцарки» разыграют $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке.

Шухман победила в 9-м туре «Большой швейцарки», остальные россиянки сыграли вничью
