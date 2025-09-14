«Динамо» во второй раз сыграло вничью с «Локомотивом» на чемпионате России по регби

Сегодня, 14 сентября, в рамках чемпионата России по регби московское «Динамо» второй раз сыграло вничью с «Локомотивом» из Пензы. Встреча завершилась со счётом 36:36. Благодаря этому результату «Динамо» гарантировало себе попадание в топ-4, сохранив отрыв от «Локомотива» в восемь очков. Пензенцы при любых раскладах останутся пятыми.

Регби. Чемпионат России — 2025.

«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Пенза) – 36:36 (22:8)

Попытки: Дорофеев (11), Хансен (24), Барон (29, 42), Шарабуркин (50) – Машкин (34), Абесадзе (59, 77), Холлис (72), Джордаан (75);

Реализации: Фуше (12, 25, 43, 51) – Янюшкин С. (60, 72), Ван Ринен (76, 78);

Штрафные: Фуше (5) – Янюшкин (4);

Жёлтые карточки: Хансен (33), Голосницкий (54), Мишечкин (68).