«Динамо» во второй раз сыграло вничью с «Локомотивом» на чемпионате России по регби

Сегодня, 14 сентября, в рамках чемпионата России по регби московское «Динамо» второй раз сыграло вничью с «Локомотивом» из Пензы. Встреча завершилась со счётом 36:36. Благодаря этому результату «Динамо» гарантировало себе попадание в топ-4, сохранив отрыв от «Локомотива» в восемь очков. Пензенцы при любых раскладах останутся пятыми.

PARI Чемпионат России . Чемпионат России
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо
Москва
Окончен
36 : 36
Локомотив
Пенза

Регби. Чемпионат России — 2025.

  • «Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Пенза) – 36:36 (22:8)

Попытки: Дорофеев (11), Хансен (24), Барон (29, 42), Шарабуркин (50) – Машкин (34), Абесадзе (59, 77), Холлис (72), Джордаан (75);
Реализации: Фуше (12, 25, 43, 51) – Янюшкин С. (60, 72), Ван Ринен (76, 78);
Штрафные: Фуше (5) – Янюшкин (4);
Жёлтые карточки: Хансен (33), Голосницкий (54), Мишечкин (68).

«Красный Яр» обыграл «ВВА-Подмосковье» в 13-м туре чемпионата России по регби
