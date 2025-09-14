Скидки
Непомнящий потерял шансы пробиться на Турнир претендентов через «Большую швейцарку»

Комментарии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Нодирбеком Яккубоевым в 10-м туре «Большой швейцарки». По его итогам россиянин потерял шансы отобраться на Турнир претендентов через «Большую швейцарку».

Сейчас на счету Яна шесть очков, в то время как у лидеров — семь. При возможном равенстве после заключительного тура россиянин будет располагаться ниже из-за дополнительных коэффициентов. В частности, Непомнящий уступает группе лидеров по среднему рейтингу соперников.

В последнем туре «Большой швейцарки» Ян сыграет с россиянином Андреем Есипенко.

У Непомнящего ещё будет возможность отобраться на Турнир претендентов. Три путёвки будут разыграны на Кубке мира (31 октября — 27 ноября), одна — через FIDE Circuit 2025 и одна — через рейтинг ФИДЕ.

Ян был участником трёх последних Турниров претендентов, при этом в двух он одержал победу.

Комментарии
